Туристические предложения Приангарья представлены на международной туристской выставке PITE-2019

Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Туристические предложения Приангарья представлены на 23-й Тихоокеанской международной туристской выставке «Pacific International Tourism Expo» (PITE) во Владивостоке.

Иркутская область впервые организовала на PITE объединенный стенд с привлечением крупных туристских организаций региона, сообщает пресс-служба губернатора. Кроме того, уже не первый год регион принимает участие в работе консолидированного стенда участников проекта «Восточное кольцо России».

Потенциал Иркутской области представляли крупные туристические компании и Информационно-туристская служба Иркутска при поддержке агентства по туризму региона. Участники презентовали наиболее интересные предложения по отдыху в регионе в 2019 году.

– Азиатско-Тихоокеанский регион является для нас перспективным рынком экспорта туристических услуг. Уже на протяжении ряда лет туристы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона занимают лидирующие позиции среди иностранных граждан, посещающих Иркутскую область, и их количество стабильно растет, что свидетельствует о заинтересованности в отдыхе в Приангарье. Участие представителей турбизнеса в выставке PITE способствует установлению новых деловых контактов и укреплению имиджа региона как территории, благоприятной для туризма, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

СПРАВКА:

PITE является самой крупной туристической выставочной площадкой стран АТР на Дальнем Востоке России. Мероприятие традиционно объединяет ведущие представительства национальных туристических офисов стран АТР, государственные институты туризма, российские и зарубежные туристические компании. В этом году выставка пополнилась новыми участниками – это ЮАР и Тайвань.