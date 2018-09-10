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Экономика / Бизнес
11.09.2018

Туристическое сотрудничество китайской провинции Хайнань с Приангарьем обсудили в Иркутске

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске прошел семинар, посвященный развитию двухсторонних отношений в сфере туризма между провинцией Хайнань (КНР) и Иркутской областью.

Как сообщает пресс-служба регправительства, участники ознакомились с новой безвизовой политикой посещения провинции Хайнань и ее туристическими продуктами. Темами для обсуждения стали развитие туризма в обеих территориях, продажа туристических продуктов по маршруту Иркутск-Санья-Иркутск, повышение конкурентоспособности туристических продуктов. Кроме того, на площадках семинара участники рассмотрели вопросы укрепления туристического сотрудничества провинции Хайнань с Иркутской областью и участия представителей регионов в фестивалях и выставках.

– Мы высоко ценим сотрудничество между нашими странами и намерены содействовать налаживанию прямых связей между российскими и китайскими туристическими организациями. Опыт сотрудничества Иркутской области и КНР в сфере туризма, прежде всего, связан с участием в выставочных мероприятиях, реализацией совместных турпродуктов, оказанием содействия в продвижении туристского потенциала и созданием благоприятных условий для развития туризма, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

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