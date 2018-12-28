Туркомпании Иркутской области войдут в Российско-Корейский деловой и инвестиционный совет

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Туркомпании Иркутской области приглашают вступить в состав Российско-Корейского делового и инвестиционного совета. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму региона.

Корейско-Российский деловой и инвестиционный совет возглавляет председатель компании CJ Logistics Пак Гён Дэ. Сейчас в него входят свыше 110 корейских компаний, заинтересованных в работе с российскими партнерами.

Российско-Корейский деловой и инвестиционный совет возглавил директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, председатель совета директоров ПАО «Банк Восточный» Артём Авертисян. Состав совета от российской стороны продолжает формироваться.

КООРДИНАТЫ:

В случае желания вступить в совет необходимо заполнить регистрационную форму и направить в агентство по туризму Иркутской области на адрес электронной почты Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .