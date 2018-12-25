Туроператоры Приангарья получили более 9 миллионов рублей федеральных субсидий

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Туроператоры Иркутской области получили субсидии из федерального бюджета в размере более 9 млн рублей.

Об этом сообщили в агентстве по туризму региона, сообщает пресс-служба губернатора.

Пилотный проект по поддержке туроператоров был инициирован в 2018 году министерством культуры совместно с министерством финансов РФ для развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. В пилотный проект приоритетных маршрутов попали республики Алтай, Бурятия, Карелия, Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Приморский края, Иркутская, Сахалинская, Тюменская, Архангельская и Вологодская области.

Размер субсидии зависит от количества туристов, которым оказаны услуги туроператора, и размера субсидии, предусмотренной на одного туриста (от 1,5 до 5 тысяч рублей). Субсидии предоставляются для возмещения части фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, понесенных туроператорами, которые обеспечивают туристский поток на приоритетных туристских маршрутах. «Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров» предусмотрен ряд условий для получения субсидий.

Для туроператоров Иркутской области были определены следующие условия: минимальная продолжительность тура не менее пяти дней, количество туристов на одного туроператора должно составлять 200 человек, период поездки – сентябрь-ноябрь 2018 года.

– Включение Иркутской области в пилотный проект по субсидированию – важный шаг для развития отрасли. Надеемся, что получение субсидий позволит туристским организациям повысить качество турпродукта и привлечь больше гостей в регион. Благодарим туроператоров, которые приняли участие в проекте, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.