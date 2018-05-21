Туроператоры Вьетнама посетили Иркутскую область в рамках информационного тура

Иркутская область, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскую область в рамках информационного тура по России посетили 16 представителей туристических компаний и СМИ Вьетнама.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в программе было посещение Крыма и Приангарья.

– Предложение о проведении инфотура в нашем регионе было озвучено офису VisitRussia после официальной поездки губернатора Иркутской области Сергея Левченко во Вьетнам в 2017 году. Со своей стороны, коллеги пригласили нас для участия в международной туристской выставке VITM-2018 в марте текущего года и организовали для представителей региона встречу с турбизнесом Вьетнама. Теперь мы рады принимать у себя делегацию из Вьетнама во главе с директором Национального туристского офиса VisitRussia в Юго-Восточной Азии госпожой Та Бить Ха, – сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина во время официальной встречи с вьетнамской стороной.

Представители турбизнеса Вьетнама побывали с экскурсиями в Иркутске, поселках Листвянка и Усть-Ордынский, посетили архитектурно-этнографический музей Тальцы, Байкальский музей, этнопарк Золотая Орда, а также ознакомились с уровнем сервиса в гостиницах региона.

– Мы надеемся, эта ознакомительная поездка послужит началом наших взаимоотношений с туристической отраслью Иркутской области. Ведь наша главная задача – продвижение российского турпродукта за рубежом. Сейчас у большинства жителей Вьетнама Россия ассоциируется с Москвой и Санкт-Петербургом. Теперь мы можем рассказать нашим клиентам об Иркутской области, о Байкале. Благодарим за предоставленную возможность познакомиться с Приангарьем губернатора Иркутской области и правительство региона, а также всех представителей индустрии гостеприимства, – подчеркнула госпожа Та Бить Ха.