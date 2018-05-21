ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня

Экономика / Бизнес
22.05.2018

Туроператоры Вьетнама посетили Иркутскую область в рамках информационного тура

Иркутская область, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскую область в рамках информационного тура по России посетили 16 представителей туристических компаний и СМИ Вьетнама.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в программе было посещение Крыма и Приангарья.

– Предложение о проведении инфотура в нашем регионе было озвучено офису VisitRussia после официальной поездки губернатора Иркутской области Сергея Левченко во Вьетнам в 2017 году. Со своей стороны, коллеги пригласили нас для участия в международной туристской выставке VITM-2018 в марте текущего года и организовали для представителей региона встречу с турбизнесом Вьетнама. Теперь мы рады принимать у себя делегацию из Вьетнама во главе с директором Национального туристского офиса VisitRussia в Юго-Восточной Азии госпожой Та Бить Ха, – сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина во время официальной встречи с вьетнамской стороной.

Представители турбизнеса Вьетнама побывали с экскурсиями в Иркутске, поселках Листвянка и Усть-Ордынский, посетили архитектурно-этнографический музей Тальцы, Байкальский музей, этнопарк Золотая Орда, а также ознакомились с уровнем сервиса в гостиницах региона.

– Мы надеемся, эта ознакомительная поездка послужит началом наших взаимоотношений с туристической отраслью Иркутской области. Ведь наша главная задача – продвижение российского турпродукта за рубежом. Сейчас у большинства жителей Вьетнама Россия ассоциируется с Москвой и Санкт-Петербургом. Теперь мы можем рассказать нашим клиентам об Иркутской области, о Байкале. Благодарим за предоставленную возможность познакомиться с Приангарьем губернатора Иркутской области и правительство региона, а также всех представителей индустрии гостеприимства, – подчеркнула госпожа Та Бить Ха.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске