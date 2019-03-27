Участники форума «Время отдыхать на Байкале»: для развития туризма Приангарью нужна инфраструктура

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Для развития туризма на Байкале необходимо создание качественной инфраструктуры и изменения в федеральном законодательстве. В этом мнении сходится большинство участников форума «Время отдыхать на Байкале». Напомним, форум проходит в Иркутске в рамках выставки «Байкалтур». Его организаторами выступили Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, Байкальский банк Сбербанка, правительство Иркутской области и региональное агентство по туризму. – Туристическая отрасль может внести значительный вклад в экономику, – говорит президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь. – Но проблема в том, что инфраструктура у нас для этого недостаточно развита – речь и о транспорте, и о средствах размещения, и о сервисе, включая сферу общественного питания. С ним согласна и заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка России Оксана Лобова: – Во всем мире туризм сегодня становится не просто отраслью, но экономическим явлением. Без развития туризма любому региону сложно конкурировать в экономике. Стремительно растет число городов, конкурирующих за туриста и увеличивающих турпоток, и Иркутской области нельзя оставаться в стороне от туристического рынка, если она хочет развивать свою экономику. – Сегодня в законодательстве отсутствуют предпосылки для создания качественной инфраструктуры, – отмечает председатель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева. Оксана Лобова подчеркивает, что непосредственно на Байкале сейчас есть возможность для создания качественной инфраструктуры только на территории туристского кластера «Ворота Байкала», который является особой экономической зоной. Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина отметила, что в прошлом году началось финансирования создания там инфраструктуры из областного бюджета, а в 2019 году на это выделены и федеральные средства. В то же время Оксана Лобова отмечает, что для качественного развития туризма в Приангарье инфраструктура необходима не только на побережье Байкала, но и в областном центре. – Нужен универсальный концертный зал, конгресс-центр, современный аэропорт, требуется привести в порядок исторический центр, – отмечает она. При этом спикер отмечает, что подобные вложения хорошо окупаются, и приводит в пример 130-й квартал, где сегодня создано две тысячи рабочих мест, а операционная прибыль составляет 20 миллионов рублей на квадратный метр. В качестве еще одной проблемы депутат Государственной думы Михаил Щапов называет отсутствие единого центра управления. Однако Марина Григорьева отмечает, что на днях на уровне ТПП Восточной Сибири и клуба «Байкальские стратегии» эта проблема также обсуждалась. Участники дискуссии пришли к выводу о необходимости создания единого проектного офиса по системному управлению территорией вокруг Байкала. – Речь идет об управлении не только туризмом, а территорией в целом, – подчеркивает представитель ТПП. – И офис должен быть единым для Иркутской области и Бурятии. Мы намерены выйти с такой инициативой в правительство Иркутской области. Возможно, сначала мы создадим его на региональном уровне, а позже к проекту подключатся и федеральные власти. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей соболь

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