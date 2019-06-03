УФНС: организации Приангарья уплатили почти половину от общей суммы налога в бюджет региона

Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Объем платежей в консолидированный бюджет Иркутской области, за исключением акцизов на нефтепродукты, за четыре месяца 2019 года составил 57 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода 2018 года на 12 млрд рублей или 27%. При этом больше половины прироста приходится на налог на прибыль организаций. Как сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области, в структуре налоговых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают более 85%, региональные – свыше 8%, местные – 2% и специальные налоговые режимы – более 4%. Увеличение поступлений обеспечено по всем основным доходным источникам консолидированного бюджета Иркутской области, которыми являются налог на прибыль организаций (им обеспечено 44% доходов) и налог на доходы физических лиц (32%). Доля имущественных налогов составила 15%; налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам – 7%. – Платежи налога на прибыль организаций составили 25 млрд рублей, что почти на 9 млрд рублей или 52% выше уровня аналогичного периода 2018 года. Значительный прирост поступлений обеспечили предприятия электроэнергетики – более 2 млрд рублей за счет роста реализации электроэнергии и заключения новых договоров. Также одно из крупнейших предприятий региона перечислило в бюджет по уточненным декларациям за 2015 – 2016 годы налог и пени в сумме свыше 1 млрд рублей, – говорят специалисты УФНС. – Кроме того, нужно учитывать, что в апреле 2018 года срок уплаты налога приходился на последний рабочий день месяца, и в прошлом году объем переходящих на май платежей составлял около 3 млрд рублей. За январь-апрель 2019 года в консолидированный бюджет Иркутской области поступило 18 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Темп роста налога составил 112% (или на 2 млрд рублей больше) и опережает темп роста фонда заработной платы за счет применения мер принудительного взыскания и контрольных мероприятий налоговых органов. Увеличение наблюдается и по имущественным налогам – на 993 млн рублей или на 13% (как в целом по группе налогов, так и в разрезе всех доходных источников), при этом общая сумма поступлений с начала 2019 года составила почти 9 млрд рублей. Также зафиксирован рост по налогам, исчисляемым по специальным налоговым режимам – на 464 млн рублей или 14%, по налогу на добычу полезных ископаемых – на 66 млн рублей или 21%, по акцизам – на 24 млн рублей или 3%. – Объем платежей в бюджеты муниципальных образований в январе-апреле 2019 года составил почти 9 млрд рублей, что на 816 млн рублей или 10% выше уровня аналогичного периода 2018 года. Увеличение поступлений отмечается по налогу на доходы физических лиц – на 676 млн рублей или 13%; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 156 млн рублей или 21% и налогу на имущество физических лиц – на 23 млн рублей или 20%, – отмечают в налоговой службе. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

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