УФНС Приангарья: подтвердить личность заявителя при прекращении деятельности в качестве предпринимателя можно с помощью селфи

Иркутская область, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В связи с введением ограничений личного приема из-за распространения коронавируса налоговая служба предоставила возможность индивидуальным предпринимателям подавать заявление о прекращении деятельности с использованием специального сервиса на официальном сайте ФНС России без электронной подписи.

В разделе «Сервисы/Государственная регистрация ЮЛ и ИП/Индивидуальные предприниматели/Прекращаем деятельность в качестве ИП» налогоплательщик может сформировать и направить в регистрирующий орган (в Приангарье это Единый регистрационный центр – МИ ФНС России №17 по Иркутской области) заявление в электронном виде, подписав его электронной подписью.

Не имея электронной подписи, предприниматель прилагает к заявлению скан-образ или фотографию страниц документа, удостоверяющего личность, на которых содержатся сведения о выдаче документа, его серия и номер, фотография и фамилия, имя, отчество лица, которому принадлежит документ (в паспорте это страницы 2-3). Также необходимо сделать селфи (собственное фото) с этим документом, открытым на тех же страницах, чтобы подтвердить личность заявителя.

При подаче заявления необходимо указать реквизиты квитанции об оплате государственной пошлины в размере 160 рублей, осуществить которую можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин индивидуальных предпринимателей» на сайте ФНС России.

Как сообщает пресс-служба регионального УФНС, в Иркутской области данным способом воспользовался уже 91 индивидуальный предприниматель.

Документ о принятом решении инспекция в течение пяти рабочих дней направит на адрес электронной почты, указанной заявителем при формировании заявления.