УФНС: пострадавшие от распространения коронавируса налогоплательщики могут получить налоговые послабления

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Налогоплательщики Иркутской области, занятые в отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, имеют право на получение отсрочки или рассрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.

К числу пострадавших относятся сферы авиа- и автоперевозок, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительного и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг, дополнительного образования и другие.

Правила предоставления послаблений утверждены постановлением правительства России. Они действуют в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых снизились доходы либо появились убытки.

Получить справочную информацию налогоплательщик может прямо из дома или офиса с помощью нового электронного сервиса на сайте ФНС России в специальном разделе COVID-19 «Проверка возможности получения отсрочки/рассрочки в связи с COVID-19». Для проверки достаточно ввести всего один реквизит: ИНН или ОГРН. При положительном ответе пользователю будут даны ссылки на перечень условий, при которых действует отсрочка/рассрочка, и на форму заявления о ее представлении.

Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки бизнеса также можно на сайте ФНС России в специальном разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».