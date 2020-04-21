|Экономика / Бизнес
|22.04.2020
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УФНС: пострадавшие от распространения коронавируса налогоплательщики могут получить налоговые послабления
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Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Налогоплательщики Иркутской области, занятые в отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, имеют право на получение отсрочки или рассрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.
К числу пострадавших относятся сферы авиа- и автоперевозок, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительного и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг, дополнительного образования и другие.
Правила предоставления послаблений утверждены постановлением правительства России. Они действуют в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых снизились доходы либо появились убытки.
Получить справочную информацию налогоплательщик может прямо из дома или офиса с помощью нового электронного сервиса
Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки бизнеса также можно на сайте ФНС России в специальном разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».