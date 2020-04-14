УФНС Приангарья информирует о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках минимизации рисков бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции постановлением правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409 приняты меры поддержки бизнеса, занятого в пострадавших отраслях, включая малое и среднее предпринимательство. Об этом информирует пресс-служба УФНС по Иркутской области.

Пострадавшие предприниматели имеют право на перенос сроков уплаты налогов, предоставления отчетности, наиболее пострадавшие получат отсрочку при уплате налогов.

Так, в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на начало 2020 года внесены сведения о 89 тысяч субъектах бизнеса Иркутской области. Часть из них смогут воспользоваться мерами поддержки. Перечень лиц, относящихся к наиболее пострадавшим отраслям, определен правительством Российской Федерации и опубликован на сайте налоговой службы в составе открытых данных.

В частности, для отраслей, попавших в перечень, на срок от трех до шести месяцев перенесены сроки уплаты отдельных налогов и авансовых платежей за 2019 год, за март и первый квартал, за апрель – июнь, второй квартал и первое полугодие 2020 года. Например, на три месяца получат отсрочку индивидуальные предприниматели при уплате НДФЛ с доходов за 2019 год. Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок уплаты страховых взносов.

Также в 2020 году для всех организаций и предпринимателей на три месяца переносятся сроки представления налоговой отчетности, срок сдачи которых приходится на март - май (кроме НДС и расчетов по страховым взносам за первый квартал – их нужно сдать до 15 мая 2020 года). До 31 мая приостановлено вынесение решений о выездных налоговых проверках, и не будут блокироваться расчетные счета в банке, если декларация или расчет по страховым взносам представлены несвоевременно.

Также организации и индивидуальные предприниматели, в том числе не являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, смогут получить индивидуальные отсрочки или рассрочки по уплате налогов на срок от шести месяцев до трех лет. Для этого необходимо обратиться с заявлением в налоговый орган. Одно из условий – снижение доходов более чем на 10% или получение убытков (при наличии в 2019 году прибыли).

Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте ФНС России, в том числе в специальном разделе «Кронавирус: меры поддержки».