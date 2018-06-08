Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2017 году УФНС Приангарья направило 59 материалов налоговых проверок в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

Как сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области, по уже рассмотренным материалам в 42% случаев возбуждено 21 уголовное дело. Кроме того, четыре материала налоговых проверок приобщены следственными органами к ранее возбужденным уголовным делам. По переданным материалам на стадии доследственной проверки, а также в ходе предварительного следствия налогоплательщики возместили ущерб (доначисленные налоги, пени, штрафы) в размере 138 млн рублей. При рассмотрении уголовных дел вынесено четыре обвинительных приговора. Физические лица, виновные в совершении налоговых преступлений, привлечены к уголовной ответственности в размере 600 тысяч рублей.

В отношении физических лиц, признанных судом виновными в совершении налоговых преступлений, налоговая служба совместно с органами прокуратуры инициирует подачу гражданских исков о возмещении вреда, причиненного государству. В частности, по результатам камеральных налоговых проверок по НДС в отношении одного из налогоплательщиков, занимавшегося заготовкой и поставкой лесопродукции, установлено, что, формируя источник налоговых вычетов для экспортеров региона, общество не исчисляло и не уплачивало НДС в бюджет в надлежащем объеме в связи с применением агрессивных схем ухода от налогообложения.

Проведенными контрольными мероприятиями установлена фиктивность контрагентов проверяемой организации, отсутствие численности и материально-технической базы для осуществления указанной деятельности, перечисление денежных средств со счетов контрагентов организациям, не связанным с лесной отраслью. Сделки между проверяемой организацией и ее контрагентами признаны налоговым органом мнимыми, направленными исключительно на минимизацию сумм исчисляемого НДС без фактического осуществления участниками соответствующих хозяйственных операций.

Сумма доначисленных платежей составила 39 млн рублей. Так как налогоплательщик не исполнил требование об уплате недоимки, материалы налоговыми органами переданы в СУ СКР по Иркутской области, что стало основанием для возбуждения в отношении руководителя организации уголовного дела, по результатам рассмотрения которого суд вынес обвинительный приговор. Законный представитель организации привлечен к уголовной ответственности в виде штрафа на сумму 200 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура области предъявила гражданский иск к руководителю организации. Суд принял решение о возмещении им ущерба, причиненного государству, в размере 27 млн рублей.