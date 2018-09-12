Украинские тендеры и система Prozorro – отличный пример доверительного и эффективного бизнеса

Украина, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Тендеры – один из важнейших элементов полноценного функционирования общества, от которого зависит не только качество распределения бюджетных средств, но и правильность соблюдения социальных норм. Государственные и частные объединения нередко проводят тендерные торги, которые напоминают аукцион: компанией-заказчиком оглашается конкурс с определёнными условиями на поставку товаров или услуг, а отдельные организации соревнуются за эти поставки, подавая свои предложения на конкурс. Конечно же, побеждает та компания, которая сможет сделать наиболее адекватное, выгодное и качественное предложение. Тендерные закупки позволяют предприятиям вести здравую конкуренцию на своём рынке, основанную на равных правах и возможностях. В то же время с помощью тендеров власть может проводить результативное сотрудничество с предприятиями и обеспечивать общество всеми необходимыми благами. Такая система уже давно доказала свою эффективность, о которой можно судить по множеству реализованных проектов, берущих своё начало с тендерных торгов. Тендеры пользуются популярностью во многих странах, включая Украину. Для работы с ними обычно используются специализированные сайты вроде Украинской Универсальной Биржи, где можно найти много полезной информации о тендерах. На официальном сайте проекта: http://tender.uub.com.ua/tender/tenderni-zakupivli-ukrainy - легко ознакомиться с предложениями от заказчиков или создать свою закупку. Важно отметить, что этот портал является официальной аккредитованной площадкой системы госзакупок Украины Prozorro. К слову о Prozorro. Эта система представляет собой базу данных для реализации тендерного процесса в публичных и государственных закупках на Украине. Переход на Prozorro в стране был осуществлён вместе с принятием Закона о публичных закупках в 2015 году и преследовал две основные цели: уменьшение коррупции в сфере госзакупок и предоставление максимально выгодных условий для заказчиков. При проработке системы делали ставку на её прозрачность, благодаря которой общественность получила полный доступ к мониторингу процесса проведения тендеров, а государство, соответственно, лишилось возможности как-то повлиять на этот процесс. Очевидно, что такая открытость на корню губит любые коррупционные схемы, да ещё и привлекает новых участников тендеров, которые могут без боязни довериться честным государственным закупкам. В результате из Prozorro получилась крупная система доверительных электронных закупок, которая также намного упростила способы функционирования тендерных процедур и привлекла внимание широкой общественности. Всё это вместе подняло тендерные операции на новый уровень, где общество, государство и бизнес работают рука об руку, чтобы добиться максимальной честности, прозрачности и эффективности электронных сделок. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.