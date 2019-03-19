Универсиада онлайн: болельщики из Приангарья делились впечатлениями от спортивных успехов на 4G-скоростях

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Студенческие игры 2019 года в Красноярске стали не только самой представительной зимней Универсиадой за всю историю игр, но и самым масштабным мобильным событием за всю историю проведения массовых мероприятий в Сибири. Участие в этом празднике спорта приняли и жители Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона». Так, нападающий «Байкал-Энергии» Владислав Кузнецов завоевал золото Универсиады 2019 в составе сборной России по хоккею. В финале россияне обыграли сборную Швеции со счетом 6:1. Поддержать наших спортсменов отправились сотни иркутян, многие из которых – абоненты МегаФона. По данным оператора, болельщики из Иркутской области активно пользовались мобильным интернетом, загружая большие объемы видео и фото в мессенджерах и социальных сетях. Также иркутяне во время соревнований много разговаривали с абонентами в родном регионе. В общей сложности за все дни на объектах Универсиады в сети МегаФона болельщики, участники и организаторы проговорили более 4,5 млн минут, это более трех лет беспрерывных разговоров. А совокупный интернет-трафик превысил 74 Терабайта. Инфраструктура МегаФона выдержала эти колоссальные нагрузки и отработала в штатном режиме. Средняя скорость 4G во время игр составила около 20 Мбит/с. Максимальный рекорд скорости, который зафиксировали инженеры МегаФона – 279 Мбит/с на стадионе Енисей. Самым «качающим» спортивным объектом оказалась «Платинум Арена», где проводились церемонии открытия и закрытия, а также соревнования по фигурному катанию. На нее пришлось 14% совокупного интернет-трафика всей Универсиады. Второе и третье место по заняли «Енисей» и «Кристалл Арена», где проводились соревнования по бенди, а также по хоккею с шайбой среди мужчин. Эти виды спорта оказались самыми зрелищными и сгенерировали больше всего фото и видео в соцсетях и мессенджерах. Кстати, именно соцсети и мессенджеры были наиболее востребованными приложениями у болельщиков Универсиады. Топ-3 самых популярных социальных сетей – VK, Instagram и Одноклассники, главный мессенджер Игр – это WhatsApp. По данным МегаФона, в Красноярске во время соревнований побывали представители 69 государств, в том числе таких экзотических как Гана, Камерун и Кот-д’Ивуар. Самыми активными и многочисленными абонентами в сети оператора были американцы, финны и китайцы. Активную подготовку к Универсиаде МегаФон начал за год до проведения Игр, специально для этого события на спортивных объектах и маршрутах было построено 40 новых базовых станций, еще 20 модернизировано. Для обеспечения качественной связью и скоростным мобильным интернетом труднодоступной территории оператор развернул 4 подвижные базовые станции. Также была введена в эксплуатацию новая магистраль до аэропорта, которая позволила обеспечить полное покрытие главного воздушного узла Красноярска сетью 4G. Кроме того, в течение 2018 года МегаФон в 1,5 раза увеличил количество базовых станций 4G в столице края, существенно расширив покрытие и емкость сети в городе. – Важно, что мы не только построили современную телекоммуникационную инфраструктуру, но и обеспечили её бесперебойное функционирование. На протяжении всех игр специальные службы проводили круглосуточный онлайн-мониторинг состояния сети, также на объектах постоянно дежурили наши инженеры. Поддержка инфраструктуры связи осуществлялась по самым высоким стандартам, которые МегаФон применял на Чемпионате мира по футболу – 2018, – отметил Петр Солодовник, технический директор территории «Дальний Восток и Сибирь» МегаФона. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал энергия

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