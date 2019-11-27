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Экономика / Бизнес
27.11.2019

Юрист: уличную ярмарку у Центрального рынка Иркутска убрали из-за предписания МЧС

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Уличную ярмарку, традиционно располагавшуюся между Центральным рынком и Торговым комплексом в Иркутске, а также вдоль улицы Тимирязева, пришлось ликвидировать из-за предписания освободить территорию для возможности проезда пожарной техники в случае пожара. Об том 27 ноября на депутатских слушаниях в думе Иркутска заявил управляющий по правовым вопросам МУП «Центральный рынок Иркутска» Иван Бигма.

По его словам, предписание было выдано ещё в 2017 году, но предприятие через суды пыталось отстоять уличную торговлю. Этого сделать не удалось.

– По предписанию МЧС мы должны освободить территорию для техники на расстоянии 15 метров от здания. При этом ликвидация торговых рядов на улице повлекла потерю прибыли для рынка в размере 6 миллионов рублей, – прокомментировал Иван Бигма.

По той же причине, кстати, демонтированы пункты общественного питания на третьем этаже рынка.

Юрист также добавил, что МЧС в 2017 году отфиксировало больше 40 нарушений, которые существовали с 2008 года. Теперь надзорный орган раз в полгода проверяет, как они устраняются. Сейчас у иркутского Центрального рынка осталось восемь нарушений. На устранение замечаний за два года предприятие потратило около 49 млн рублей.

Напомним, ранее депутаты думы Иркутска предложили передать управление МУП «Центральный рынок» девелоперской компании.

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