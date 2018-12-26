Усть-Илимской ТЭЦ «Иркутскэнерго» исполнилось 40 лет

Усть-Илимск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Илимской ТЭЦ 26 декабря исполнилось 40 лет. Теплоэлектроцентраль входит в состав «Иркутскэнерго», основной акционер которой – «ЕвроСибЭнерго» (актив En+ Group). Акт государственной комиссии о вводе в эксплуатацию первого котла и турбины станции был подписан 26 декабря 1978 года. Сегодня это один из крупнейших тепловых узлов в составе «Иркутскэнерго». Сегодня Усть-Илимская ТЭЦ, коллектив которой насчитывает порядка 800 человек, обеспечивает стабильную жизнедеятельность города. За 40 лет было произведено 81,184 млн. Гкал теплоэнергии, 45,154 млрд млрд. кВт*ч электроэнергии. В настоящее время протяженность тепловых сетей станции составляет 540 километров. Сейчас предприятие с установленной электрической мощностью 525 МBт и установленной тепловой мощностью 1070 Гкал/час – один из крупнейших тепловых узлов в составе ПАО «Иркутскэнерго», включающих в себя 6 цехов, 2 химических лаборатории, 2 участка тепловых сетей, район водоснабжения и другие подразделения, обеспечивающие деятельность станции. Усть-Илимская ТЭЦ является сердцем жилого сектора города Усть-Илимска и предприятий промплощадки филиала Группы «Илим» в г. Усть-Илимске. Усть-Илимскую ТЭЦ строили как часть крупного лесопромышленного комплекса. Подготовительные работы на площадке, где она должна была разместиться, начались в 1974 году, их вел генеральный подрядчик «Братскгэсстрой». Технологическое оборудование и трубопроводы, сборный железобетон главного корпуса трест «Востокэнергомонтаж» стал устанавливать в декабре 1974 года. В 1976 году на площадку теплоэлектроцентрали прибыли первые партии металлоконструкций из Румынии, предназначенные для каркаса корпуса. В 1976 году строящаяся тогда Усть-Илимская ТЭЦ вошла в состав предприятия «Иркутскэнерго», в декабре 1978 года был введен в промышленную эксплуатацию первый энергоблок: турбина и два котла ТЭЦ. Это событие по праву можно считать основой для развития инфраструктуры и коммуникаций молодого растущего города и строящегося тогда лесопромышленного комплекса. С тех пор Усть-Илимская ТЭЦ – неотъемлемая часть энергосистемы Иркутской области. Усть-Илимская ТЭЦ – единственное предприятие в Иркутской энергосистеме, которое выполняет полный производственный цикл – от выработки тепловой и электрической энергии до передачи воды непосредственно до потребителей. В составе предприятия есть подразделение, отвечающее за городские системы водоснабжения и канализации, а также сантехнический участок, процесс приема и подачи топлива в бункеры сырого угля максимально автоматизирован. Станция – один из лидеров по безопасности труда и надежности. Усть-Илимскую ТЭЦ, как и весь лесопромышленный комплекс, разместили с учетом «розы ветров», чтобы промышленные выбросы сносило в сторону от города. Олег Причко, генеральный директор «Иркутскэнерго»: – 40 лет – достойная дата, и все, чего нам удалось достичь за это время, безусловно, связано с профессиональными успехами коллектива предприятия. Бережно сохраненная история, грамотное руководство, уважение и взаимная поддержка стали основой укрепления коллектива станции. Огромную роль сыграли ветераны, они и сегодня продолжают передавать свой богатый опыт и глубокие знания молодому поколению энергетиков. От всей души желаю строителям, ветеранам и всем сотрудникам Усть-Илимской ТЭЦ здоровья и благополучия, а станции в целом - безаварийной работы и развития. По сообщению пресс-службы ПАО «Иркутскэнерго» ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутскэнерго

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