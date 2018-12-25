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Экономика / Бизнес
26.12.2018

В 2018 году 68 организаций вошли в состав Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири»

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году 68 организаций вошли в состав Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири».

Как сообщает пресс-служба палаты, 26 декабря президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь вручил свидетельства почти 20 новым членам.

На мероприятии присутствовали директор департамента экспертизы, сертификации и оценки Татьяна Челембеева, начальник отдела сертификации Александр Борзин, начальник отдела интеллектуальной собственности, эксперт-патентовед Нина Вершковская, директор Учебного центра при ТПП ВС Инна Капичникова, директор департамента поддержки предпринимательства и внешнеэкономической деятельности Владимир Саловаров, руководитель отделения МКАС при ТПП РФ в Иркутске Максим Ясус. Они рассказали о предоставляемых ТПП ВС услугах и преференциях для членов палаты. Алексей Соболь также призвал новых членов активно участвовать в работе отраслевых комитетов при ТПП ВС.

Сейчас членами Союза являются более 300 представителей крупного, среднего, малого бизнеса, микропредприятий, отраслевых союзов, средств массовой информации, банков, высших учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры.

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