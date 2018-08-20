В 2018 году количество потребителей «быстрых займов» резко выросло

Российская Федерация, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным одного из крупнейших финансовых агрегаторов, за 7 месяцев 2018 года микрофинансовыми организациями зарегистрировано более 91 млн обращений россиян, желающих получить так называемые «быстрые деньги». В целом, количество заявок на микрозаймы, по сравнению с прошлым годом, выросло на рекордные 22%. Впрочем, МФО одобряют лишь каждую седьмую заявку, сообщают аналитики. По мнению экономистов, тенденция к «закредитовыванию» населения в этом году проявилась действительно очень ярко. А поскольку в классических банках сегодня следят за кредитными историями россиян, как никогда раньше, то им приходится прибегать к альтернативным способам быстрого пополнения своего кошелька – микрозаймам. Разумеется, и МФО не стремятся давать деньги злостным неплательщикам, однако каждое седьмое одобрение – не так уж мало, считают эксперты. При этом, по мнению финансистов, спрос на кредиты среди россиян в ближайшее время не уйдёт, скорее, даже возрастёт. По крайней мере, до того времени, пока экономическая ситуация в стране и уровень платёжеспособности населения более-менее не стабилизируются. По словам финансистов, чаще всего люди обращаются за микрозаймами, когда не хватило денег до зарплаты или когда надо срочно погасить выплаты по обычному кредиту. Хотя, бывают и чисто «бытовые» ситуации, в которых возникает необходимость в «быстрых» деньгах. Например, сломалась крупная бытовая техника или объявлена выгодная распродажа и т.д. В таких случаях как раз и выручают различные виды микрокредитования, к примеру, очень популярный в последнее время займ на карту Маэстро. Это мгновенный займ, который можно оформить через интернет, то есть круглосуточно и практически безотказно, заполнив анкету на сайте МФО. Как правило, для получения микрокредита требуется наличие именной карты Маэстро с положительным балансом на счёте, паспорта гражданина РФ, российской прописки, а сам заёмщик должен быть совершеннолетним и платёжеспособным. Стоит отметить, что от возможности подтвердить свою платёжеспособность зачастую зависит величина процентов: заёмщикам, имеющим справку с места работы или учёбы, могут выдать займ под минимальные проценты, в противном случае проценты будут значительно выше. Выбрать подходящую микрофинансовую организацию можно на специализированном онлайн-сервисе, при этом ответ получить можно уже через 5-20 минут. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.