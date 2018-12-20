В 2019 году курс биткоина поднимется до 200 000 долларов

Российская Федерация, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - После невероятного колебания цены криптовалюты в 2017 году, падения цен и капитализации крипторынка в 2018 году, что ждет нас в будущем? По мнению аналитиков криптовалюты, новый год будет периодом относительного спокойствия, которое важно не перепутать с застоем. Сейчас крипторынок проходит очередной этап своего развития, он как бы взял передышку, чтобы очиститься и превратиться во что-то новое, более стабильное и профессиональное. В этом почти уверена Дарья Генералова, управляющий партнер компании ICOBох. Однако есть и менее вероятные сценарии развития криптовалюты – рост стоимости биткоина до 200 000 долларов. Это звучит невероятно, и даже немного шокирующе. Такой сценарий возможен, но не стоит брать его в основу планирования своих инвестиций. Это версия, которая может оправдаться или нет. Посмотрим, что может повлиять на стоимость биткоина. В прошлом году в Швейцарии был ограничен размер криптоактива в проценте к общему капиталу всех банков страны. Теперь в криптовалюте может храниться не более 4% от финансового актива. Поскольку Швейцария признана одним из лидеров по развитию криптоиндустрии, это решение может стать примером для прочих стран. Со Швейцарии часто берут пример, особенно когда это касается руководства банковской системой, так что принятое решение может оказаться прецедентными для мировой практики. Но, устанавливая ограничение 4%, швейцарское управление наверняка ориентировалось на актуальный потенциал крипторынка, а не на его максимальные возможности при возможном повторе мирового финансового кризиса. В 2008 году случилась самая масштабная экономическая катастрофа за последние 50 лет. В 2008-2009 году цена золота снизились с 1000 долларов до 700 долларов за тройскую унцию. Новый коллапс экономики вполне может вызвать повторное падение цены золотого запаса. Тогда банки будут вынуждены искать альтернативные способы сохранения своих резервов, чтобы спасти их от обесценивания. По мнению экспертов, в таком случае до 20% банковских резервов будут переведены в криптовалюты, в частности, в биткоин. Стоимость самой первой из криптовалют при этом поднимется до 200 000 долларов. Верить в это или нет – решать только вам. Никто из экспертов не даст гарантию, что в 2019 году случится именно этот сценарий. Но подобная ситуация вполне возможна теоретически. Нам остается только дождаться наступающего года. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.