В 2019 году предприятия ЛПК Приангарья отгрузили продукции на 181 млрд рублей

Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области зарегистрировано около 2 тысяч предприятий лесопромышленного комплекса.

Об этом на сессии Законодательного собрания региона сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Приангарья Теймур Магомедов. По его словам, из этих предприятий 1200 – это лесное хозяйство и лесозаготовка и около 800 – переработка древесины и целлюлозно-бумажная промышленность. Объем отгруженной продукции ЛПК ежегодно растет – по итогам 2019 года он составил около 181 млрд рублей, что на 9% больше 2018 года.

При этом более 80% от общего объема отгруженного составила продукция с глубокой степенью переработки – бумажное производство и деревообработка.

Зампред отметил, что лесная отрасль в регионе имеет экспортоориентированную направленность, вывоз ее продукции составляет 39% от общего объема экспорта в регионе. На экспорт отправляется около 89% целлюлозы, 90% лесоматериалов, 69% картона. Налоговая отдача с одного кубометра заготовленной древесины составляет около 289 рублей. Теймур Магомедов отметил, что в 2014 году этот показатель составлял 94 рубля.