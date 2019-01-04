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04.01.2019

В 2019 году в Иркутске соберут для Белоруссии первую партию СУ-30СМ

Иркутск, 4.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году на Иркутском авиазаводе должны собрать для Белоруссии первую партию СУ-30СМ.

Как сообщают РИА Новости, об этом сообщил министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

«В рамках реализации контракта с открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Иркут» поставка третьей четверки учебно-боевых самолетов Як-130 для Вооруженных сил Беларуси спланирована в марте следующего года. Кроме того, заключен контракт на поставку СУ-30СМ. В следующем году мы планируем получить первое звено этих самолетов», - заявил глава ведомства.

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