В 2019 году в Иркутской области возбуждено 167 уголовных дел за регистрацию бизнеса через подставных лиц

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году УФНС по Иркутской области в правоохранительные органы региона направлено 305 сообщений о выявленных фактах, указывающих на признаки состава преступления по статье 173.1 УК РФ –незаконное образование, создание или реорганизацию юридического лица, а также по статье 173.2 УК РФ – незаконное использование документов для образования, создания, реорганизации юридического лица.

Как сообщает пресс-служба налоговой, возбуждено 167 уголовных дел. Суд рассмотрел девять из них, осужденным вынесены наказания в виде штрафов до 100 тысяч рублей.

Образование, создание, реорганизация юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических ли) сведений о подставных лицах, наказывается штрафом или принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. Размер штрафа может составлять от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей или размер заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года.

Под подставными лицами понимаются граждане, ставшие учредителями (участниками) юридического лица или его органами управления, когда данные о них внесены в ЕГРЮЛ путем введения их в заблуждение либо без их ведома. Также к подставным относятся лица, являющиеся органами управления организации, у которых отсутствует цель управления ею.