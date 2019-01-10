В 2019 году власти Приангарья обещают трудоустроить более 12 тысяч подростков

Иркутская область, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Трудоустроиться на временные работы в 2019 году смогут более 12 тысяч подростков из Иркутской области, на это в облбюджете заложено 23,5 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Органы занятости населения Приангарья трудоустраивают подростков на вакансии, не требующие профессиональных навыков – это сельскохозяйственные работы, делопроизводство, сортировка готовой продукции, благоустройство населенных пунктов, курьерская работа, благоустройство воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, пояснила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

Она отметила, что подростки принимают участие в мероприятиях по оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и семьям погибших воинов. Трудоустройство на временные работы осуществляется с соблюдением трудового законодательства в отношении несовершеннолетних, которые получают материальную поддержку от органов занятости населения. В первую очередь речь идет о подростках, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.