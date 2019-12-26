В 2020 году 80 миллионов рублей направят из бюджета Приангарья на покупку оборудования для онкоотделения областной детской больницы

Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году на приобретение оборудования для оснащения онкологического отделения ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница» будет направлено около 80 миллионов рублей. Это обсудили врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и главный врач больницы Геннадий Гвак.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в структуру больницы входит 11 специализированных подразделений: консультативно-диагностический центр, приемное отделение, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, операционный блок и другие.

В этом году для больницы приобрели оптический спектральный когерентный 3Д томограф, электрокардиограф, магниторезонансный томограф, 64-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф.

Ежегодно в этом медучреждении почти 10 тысяч детей получают стационарную помощь, выполняется более четырех тысяч операций. Высокотехнологичную медицинскую помощь в больнице получают более шестисот малышей в год.

Также Геннадий Гвак рассказал Игорю Кобзеву о планах по реконструкции здания для восстановительного центра, а также строительству регионального детского многофункционального медицинского центра «Областная детская клиническая больница». Такое учреждение необходимо для уменьшения детской смертности и повышения качества и доступности помощи детям. В нём будут оказывать специализированную и высокотехнологичную помощь.

– Это, безусловно, важные вопросы. Нам необходимо развивать медицину, в том числе путем строительства новых учреждений. При этом мы должны четко понимать, где особенно остро стоит эта проблема. Вопрос нужно обсуждать совместно со строителями, медиками и общественностью, – сказал Игорь Кобзев.