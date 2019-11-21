В 2020 году в Байкал планируют выпустить около 550 миллионов мальков омуля

Иркутская область, Бурятия, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - По итогам нерестового периода байкальского омуля в 2019 году в инкубаторы рыбоводных заводов Бурятии загрузили около 670 млн икринок. Это на 140 млн или 28% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что к маю в реки Бурятии выпустят около 550 млн мальков омуля. О зарыблении водоемов Приангарья и Бурятии, а также о других итогах нерестового периода рассказал на пресс-конференции в Иркутске 21 ноября начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид Михайлик. Он отметил, что запрет на промышленную добычу байкальского омуля медленно, но верно дает результаты. Для сравнения, в 2018 году для разведения было отобрано 520 млн икринок и выпущено – около 400 млн мальков. В 2017 количество икры для инкубации составило 125 млн штук, в 2016 – и вовсе только 55 млн. К 2020 году Главрыбвод планирует довести количество разводимых икринок до 1 млн штук. – В этом году заход на нерест, в принципе, по всем рекам был хороший – и по заливу Посольский сор, и по Большой Речке, и по Большой Култушной. Разве что в Баргузине омуля пока довольно мало, мы оттуда даже не забирали производителей. Нестандартная ситуация в этот раз была на Селенге. Последние лет пять омуль метал икру чуть ниже Улан-Удэ, а в этот раз на крейсерской скорости нерестовое стадо прошло значительно дальше вверх по течению. Там есть другие нерестилища, да и качество воды получше. Почему это произошло, ученые пока не знают, – рассказал Леонид Михайлик. Напомним, по итогам нереста омуля, который продолжался с 1 августа по 15 ноября 2019 года, браконьеры успели выловить рыбы почти на 13 миллионов рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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