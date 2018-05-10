В Аларском районе осудили двух черных лесорубов – исполнителя и организатора

Аларский район, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Аларском районе осуждены обвиняемые в незаконной рубке леса чиновник и черный лесоруб. Было спилено более 40 кубометров сосны, ущерб лесному фонду составил более 400 тысяч рублей. Оба злоумышленника получили условные сроки.

В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что чиновник территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Аларскому лесничеству сговорился с жителем поселка Кутулик Аларского района. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, сельчанин непосредственно рубил лес, а работник отдела обеспечивал его информацией об интересующих лесосеках, проведении рейдовых мероприятий в заранее определенных лесосеках, документами на легальность происхождения древесины.

Аларский районный суд назначил бывшему должностному лицу отдела наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом в размере 300 тысяч рублей, а также на два года лишил его права занимать должности в органах власти, связанной с осуществлением деятельности в сфере лесного комплекса.

Непосредственный исполнитель получил два года условно с двухлетним испытательным сроком. Трактор и бензопилы конфискованы в доход государства.