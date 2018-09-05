В Аларском районе под суд пойдут три черных лесоруба, спилившие сосен более чем на миллион рублей

Аларский район, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Аларский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех жителей Черемховского района, занимавшихся незаконными сплошными рубками сосен. Ущерб лесному фонду от их деятельности превысил 1 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в ходе предварительного следствия установлено, что организатор преступления в январе 2018 года нанял двух лесорубов и предоставил им бензопилы, средства связи, грузовой автотранспорт. Исполнителей задержали с поличным, они «сдали» своего нанимателя полицейским. После задержания суд заключил организатора незаконной рубки под стражу.

Также стоит отметить, что представителем территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Аларскому лесничеству предъявлено исковое заявление о взыскании ущерба.