В Ангарске начал работу паспортно-визовый сервис для трудовых мигрантов

Ангарск, 9.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Федеральные и региональные органы государственной власти принимают комплекс мер, направленных на формирование прозрачности процессов трудовой миграции иностранных граждан, предоставление им комплекса услуг, необходимых для получения патента. Одним из очередных шагов в этом направлении стало открытие четвертого по счету миграционного центра, который начал свою работу в городе Ангарске. До этого аналогичные организации были созданы в Иркутске и Бодайбо.



На базе учреждения иностранный гражданин может получить развернутые консультационные услуги, сдать экзамен, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, получить полис добровольного медицинского страхования. Все это необходимо для получения патента, дающего право осуществлять трудовую деятельность на территории Иркутской области.



За 4 месяца этого года через уполномоченную организацию ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России с заявлениями о выдаче патентов обратились 13 000 иностранных граждан – это более двух трети от всех принятых заявлений на получение патентов.



В 2017 году в бюджет Иркутской области от налога на доходы физических лиц на основании патента поступило почти 940 миллионов рублей, за 4 месяца 2018 года – 347 млн. рублей.



Как сообщает ГУ МВД по Иркутской области, развитие многофункциональных центров способствует не только пополнению регионального бюджета, но и сокращает затраты мигранта на оформление патента, исключая из этого процесса сторонние организации.



КООРДИНАТЫ: Паспортно-визовый сервис находится в Ангарске по адресу: 14 микрорайон, дом 1а. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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