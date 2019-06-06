В Ангарске открылся обновленный цех по переработке дикоросов

Ангарск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Обновленный цех по переработке дикорастущей продукции открылся на базе ЗАО «Тайга-продукт» в Ангарске. Средства на приобретение нового оборудования были выделены из бюджета Иркутской области в рамках грантовой поддержки.

Торжественное мероприятие, посвященное открытию цеха, посетил заместитель министра сельского хозяйства региона Вячеслав Козин, сообщает пресс-служба губернатора. Замминистра напомнил, что в 2018 году по итогам конкурсного отбора гранты получили шесть компаний региона. Размер одного гранта устанавливается, исходя из указанной потребности предприятия, но не может превышать 10 млн рублей. Объем гранта для ЗАО «Тайга-продукт» составил 9,7 млн рублей.

Как рассказал генеральный директор предприятия Александр Пономарев, на полученные средства было приобретено 15 видов оборудования и техники, что позволило серьезно модернизировать производство и увеличить его мощность в 10 раз. Например, было закуплено оборудование для производства препаратов в таблетированном и капсулированном виде, для производства экстрактов лекарственных растений, холодильные установки, грузовой подъемник, автотранспорт для заготовки и вывоза лекарственных растений из труднодоступных мест.

Отмечается, что «Тайга-продукт» – компания полного цикла, занимающаяся сбором, переработкой и сбытом продукции из дикорастущего сырья. Предприятие располагает собственной производственной базой, плотно сотрудничает с кафедрой фармакогнозии и фармацевтической технологии Иркутского государственного медицинского университета. По информации Александра Пономарева, на сегодняшний день «Тайга-продукт» выпускает 120 наименований: чай, чайные напитки, сиропы, бальзамы, косметические средства, масла, лиственничную серу, таблетированные и капсулированные биопрепараты.