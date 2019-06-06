ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Экономика / Бизнес
06.06.2019

В Ангарске открылся обновленный цех по переработке дикоросов

Ангарск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Обновленный цех по переработке дикорастущей продукции открылся на базе ЗАО «Тайга-продукт» в Ангарске. Средства на приобретение нового оборудования были выделены из бюджета Иркутской области в рамках грантовой поддержки.

Торжественное мероприятие, посвященное открытию цеха, посетил заместитель министра сельского хозяйства региона Вячеслав Козин, сообщает пресс-служба губернатора. Замминистра напомнил, что в 2018 году по итогам конкурсного отбора гранты получили шесть компаний региона. Размер одного гранта устанавливается, исходя из указанной потребности предприятия, но не может превышать 10 млн рублей. Объем гранта для ЗАО «Тайга-продукт» составил 9,7 млн рублей.

Как рассказал генеральный директор предприятия Александр Пономарев, на полученные средства было приобретено 15 видов оборудования и техники, что позволило серьезно модернизировать производство и увеличить его мощность в 10 раз. Например, было закуплено оборудование для производства препаратов в таблетированном и капсулированном виде, для производства экстрактов лекарственных растений, холодильные установки, грузовой подъемник, автотранспорт для заготовки и вывоза лекарственных растений из труднодоступных мест.

Отмечается, что «Тайга-продукт» – компания полного цикла, занимающаяся сбором, переработкой и сбытом продукции из дикорастущего сырья. Предприятие располагает собственной производственной базой, плотно сотрудничает с кафедрой фармакогнозии и фармацевтической технологии Иркутского государственного медицинского университета. По информации Александра Пономарева, на сегодняшний день «Тайга-продукт» выпускает 120 наименований: чай, чайные напитки, сиропы, бальзамы, косметические средства, масла, лиственничную серу, таблетированные и капсулированные биопрепараты.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Сергей Левченко участвует в Петербургском международном экономическом форуме06.06.2019
Санкт-Петербург, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Санкт-Петербурге 6 июня открылся 23-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участие в мероприятии принимает губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
В Ангарске открылся обновленный цех по переработке дикоросов06.06.2019
Ангарск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Обновленный цех по переработке дикорастущей продукции открылся на базе ЗАО «Тайга-продукт» в Ангарске. Средства на приобретение нового оборудования были выделены из бюджета Иркутской области в рамках грантовой поддержки.
Сбербанк предложил корпоративным клиентам электронный чек06.06.2019
Санкт-Петербург, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк реализовал электронный чек – возможность создания электронной заявки на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета клиента. Электронный чек можно оформить в Сбербанк Бизнес Онлайн без посещения офиса банка. Бумажный чек при наличии такой заявки также не требуется, сообщает пресс-служба банка.
Дмитрий Бердников участвует в Петербургском международном экономическом форуме06.06.2019
Санкт-Петербург, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Свою работу 6 июня начал Петербургский международный экономический форум-2019. В нем участвует мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G06.06.2019
Санкт-Петербург, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон, Ростелеком и Nokia провели первый международный видеозвонок в российских сетях 5G, накануне Петербургского международного экономического форума 2019 года, соединив северную столицу и Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФон».
Коршуновский ГОК пополняет парк карьерных самосвалов06.06.2019
2019-06-06-03-49-52
Железногорск-Илимский, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в Группу «Мечел») сообщает о пополнении парка горной техники.
Байкальский банк присоединился к всероссийской социальной акции Сбербанка в помощь детям06.06.2019
Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк совместно с музеями Иркутска присоединился к всероссийской социальной акции Сбербанка в помощь детям. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сбербанк запустил первые на рынке цифровые бизнес-карты с телемедициной06.06.2019
Санкт-Петербург, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил цифровые бизнес-карты для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей – Mastercard Digital Business Сбербанка и Visa Digital Business Сбербанка. Продукт был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Еще один резидент ТОСЭР Усолье-Сибирское запустил производство06.06.2019
2019-06-05-10-45-35
Усолье-Сибирское, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Резидент территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» ООО «Лайм» запустил производство древесных топливных пеллет.
В Приангарье оштрафовали 30 человек за перевозку навоза, молочной продукции и животных без ветдокументов05.06.2019
Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственные инспекторы ветнадзора совместно с сотрудниками ГИБДД в мае 2019 года на автодороге Иркутск-Качуг пресекли незаконную перевозку сельскохозяйственных животных, грузов и животноводческой продукции.
Незаконную лесопилку в Ольхонском районе ликвидировала природоохранная прокуратура05.06.2019
Ольхонский район, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Незаконную лесопилку в Ольхонском районе ликвидировала природоохранная прокуратура. Предприятие открыл глава крестьянско-фермерского хозяйства в селе Косая Степь.
Сергей Сокол примет участие в работе ПМЭФ 201905.06.2019
Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Участие в работе Петербургского международного экономического форума примет председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.
Сбербанк помог провести глобальный мониторинг предпринимательства «GEM Россия – 2018-2019»05.06.2019
Санкт-Петербург, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Высшая школа менеджмента СПбГУ представила вниманию общественности и профессионального сообщества полную версию национального отчета «GEM Россия – 2018-2019».
Иркутскгеофизика предлагает оптимизировать согласование работ на лесных участках05.06.2019
Геленджик, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители Иркутскгеофизики (предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) приняли участие в 14-й научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития ТЭК регионов России и пути их решения – РосгеоНЕФТЕГАЗ»-2019 в Геленджике.
Кредитный рейтинг Братска повышен до прогноза «Стабильный»05.06.2019
2019-06-05-02-12-46
Братск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кредитный рейтинг Братска официально повышен с прогноза «Позитивный» до «Стабильного». Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на комитет финансов мэрии.
Новую «сухую» газоочистку запустили на Иркутском алюминиевом заводе РУСАЛа04.06.2019
2019-06-04-10-02-05
Шелехов, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском алюминиевом заводе РУСАЛа состоялось торжественное открытие СГОУ-32 – новой «сухой» газоочистной установки. К настоящему времени на СГОУ завершены все пуско-наладочные работы. С начала года установка без нареканий отработала опытно-промышленный период и введена в промышленную эксплуатацию.
В Иркутске впервые за долгое время подорожал бензин04.06.2019
2019-06-04-09-46-38
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске в конце мая подорожал бензин. За неделю с 20 по 26 мая топливо отпускали в среднем по 44,22 рубля за литр, сообщает Росстат. Это первое изменение цен на бензин в Иркутске с февраля 2019 года.
На Ангарский цементно-горный комбинат поступили новые цементовозы04.06.2019
2019-06-04-09-12-30
Ангарск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - АО «Ангарскцемент» расширяет парк автомобилей, оказывающих услугу по доставке продукции потребителям. К началу «высокого» строительного сезона на завод поступили два цементовоза, состоящих из тягача марки Scania (Швеция) и полуприцепа «Сеспель» (г. Чебоксары).
Страховщик Сбербанка застраховал подмосковные госучреждения социального обслуживания04.06.2019
Москва, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» победила в открытом конкурсе на право страхования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями социального обслуживания Московской области.
МТС предлагает иркутском бизнесу протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT04.06.2019
Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - МТС предоставила бизнес-клиентам в Иркутской области новые возможности для развития и использования интернета вещей. С настоящего времени по декабрь 2019 года юридические лица, желающие протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT, могут получить готовые к использованию NB-IoT SIM-карты стоимостью один рубль, а также IoT-платформу МТС для управления устройствами, пишет пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
На Казахстанской международной выставке лучшей признали экспозицию ТПП Восточной Сибири04.06.2019
Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Диплом за первое место и золотую медаль в номинации «Лучшая выставочная экспозиция» получила Торгово-промышленная палата Восточной Сибири по итогам 21-й Казахстанской международной выставки «Пищевая промышленность», сообщает пресс-служба палаты.
Прокурор Сергей Зенков: на защиту незаконного бизнеса становятся те, кто должен ему противостоять04.06.2019
2019-06-03-10-42-31
Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков рассказал о самых актуальных экологических проблемах Иркутской области. Интервью с ним прозвучало в эфире радио «Комсомольская правда».
В России предлагают ввести экосбор для табачных компаний04.06.2019
Интернет, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Министерстве здравоохранения поддержали введение экологического сбора для табачных компаний. По их словам, каждый год количество выброшенных окурков, содержащих более 7 тысяч токсичных веществ, образуют до 680 миллионов тонн мусора, сообщают argumenti.ru.
Ночной клуб в Бодайбо оштрафовали за торговлю алкоголем без лицензии03.06.2019
Бодайбо, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области оштрафовал на 3 млн рублей ночной клуб в Бодайбо за незаконную продажу алкоголя. Штраф взыскан в полном объёме, сообщает пресс-служба судебных приставов.
Сбербанк дает скидку 50% на годовое обслуживание премиальных кредитных карт03.06.2019
Москва, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк предлагает оформить премиальные кредитные карты Visa Signature и World Mastercard Black Edition с скидкой 50% на годовое обслуживание и бесплатное снятие наличных в течение всего срока действия карты.
Байкальский банк стал победителем в карнавальном конкурсе Иркутска03.06.2019
Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Коллектив Байкальского банка стал победителем в номинации «Мир  театра» в карнавале Иркутска, посвященном Дню города. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
УФНС: организации Приангарья уплатили почти половину от общей суммы налога в бюджет региона03.06.2019
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Объем платежей в консолидированный бюджет Иркутской области, за исключением акцизов на нефтепродукты, за четыре месяца 2019 года составил 57 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода 2018 года на 12 млрд рублей или 27%. При этом больше половины прироста приходится на налог на прибыль организаций.
Иркутская область за январь-апрель 2019 года перечислила в федеральную казну налогов на 152 миллиарда рублей03.06.2019
-2019-152-
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков из Приангарья за четыре месяца 2019 года поступило 152 млрд рублей налогов и сборов, что на 28 млрд или 22% выше уровня поступлений января-апреля 2018 года.
На Олонском сельхозпредприятии ИМЖК введен карантин из-за туберкулеза у коров03.06.2019
Боханский район, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Олонское сельхозпредприятие Иркутского масложиркомбината работает в режиме карантина из-за обнаруженного у коров заболевания – туберкулеза.
Коршуновский ГОК улучшает условия труда работников03.06.2019
Железногорск-Илимский, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») начал ремонтную кампанию по обновлению бытовых помещений для работников. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Союз «ТПП Восточной Сибири» принял в свои ряды новых членов03.06.2019
2019-06-03-02-18-13
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В состав Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири вступили 17 организаций, представляющие различные сферы малого и среднего бизнеса Иркутской области. Такое решение принято 31 мая на заседании Совета Союза «ТПП ВС», прошедшего под руководством председателя совета директоров АО «Саянскхимпласт» Виктора Круглова, сообщает пресс-служба ТПП.
Аграрии Иркутской области могут получить до 15 миллионов рублей на развитие семейных животноводческих ферм02.06.2019
Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Конкурсный отбор на право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, стартовал в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. Подать документы можно до 25 июня включительно. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.
Сев зерновых и зернобобовых культур завершается в Приангарье02.06.2019
Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным на 31 мая, в Иркутской области зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 96% посевных площадей, что почти на 8% больше аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.
Правительство Иркутской области поддержит грантами начинающих фермеров02.06.2019
Иркутская область, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство сельского хозяйства Иркутской области объявляет о начале конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Максимальная сумма одного гранта – 3 миллиона рублей.
Леса в Черемховском районе обрабатывают от сибирского шелкопряда 02.06.2019
Черемховский район, 2.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство лесного комплекса Иркутской области приступило к работам по борьбе с сибирским шелкопрядом. Первой территорией, которая подверглась обработке от вредителя, стал Черемховский район, где уже обработано более одной тысячи гектаров.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске