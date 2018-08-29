В Ангарске по суду ликвидировали недобросовестную мебельную фирму

Ангарск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд постановил ликвидировать ООО «Интерьер» за недобросовестное исполнение договорных обязательств. Фирма нарушала сроки доставки мебели покупателям и не возвращала уплаченные за товар деньги.

Как сообщает пресс-служба суда, на протяжении длительного времени в адрес территориального отдела Роспотребнадзора поступали обращения горожан на действия фирмы. ООО «Интерьер» неоднократно привлекалось к административной ответственности, однако, как выяснилось, успеха эти меры не возымели.

В результате ответчик – директор и единственный участник ООО «Интерьер» – на судебное заседание не явился. Выслушав представителя истца и оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что дальнейшая деятельность фирмы нанесет вред правам и интересам людей. Ответчика обязали ликвидировать организацию.