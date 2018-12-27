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Экономика / Бизнес
28.12.2018

В Ангарске приняли бюджет на 2019 год

Ангарск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Дума Ангарска приняла городской бюджет на 2019 год и двухлетний плановый период. На будущий год общий объем доходов Ангарска запланирован в размере 5,2 млрд рублей, расходов – 5,4 млрд Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, дефицит не превышает допустимых законодательством пределов и равен 10%.

Основу главного финансового документа округа составили 15 муниципальных программ, охватывающих все аспекты жизни территории. Традиционно самой финансовоемкой стала программа «Развитие образования». Среди первостепенных задач на будущий год – исполнение майских указов президента РФ по повышению зарплаты педагогических работников школ и детских садов, повышение МРОТ. Важнейшими остаются задачи по строительству социальных объектов. Сохранены все виды социальной поддержки населения.

Как и в прошлом году, депутаты одновременно с бюджетом приняли решение об установлении приоритетных направлений расходования муниципальных средств, чтобы решить в 2019 году социально важные вопросы, которые не отражены в бюджете. Они будут профинансированы в первоочередном порядке при появлении в казне дополнительных собственных доходов в течение года. Этот опыт применяется на областном уровне. Впервые он был эффективно использован в Ангарске в 2018 году.

Кроме того, в число приоритетных направлений вошли поддержка растениеводства в округе, выдача муниципального материнского капитала, ремонт городских гравийных автодорог, поддержка малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития общественных инициатив, подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ремонты образовательных учреждений, благоустройство внегородских территорий, дворов, а также устройство скверов, детских, игровых и спортплощадок.

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