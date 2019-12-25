В АО «Ангарскцемент» модернизирована система аспирации двух цементных мельниц

Ангарск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В АО «Ангарскцемент» реализован инвестиционный проект, направленный на техническое перевооружение аспирационных систем цементных мельниц № 6 и 7.

В июне 2018 года специалисты приступили к разработке проектной документации. В феврале 2019-го начался демонтаж электрофильтров, функционировавших с конца 50-х годов прошлого века. В целях обеспечения непрерывности производственного процесса цементные мельницы № 6 и 7 останавливали на модернизацию поочередно.

Первый рукавный фильтр ФРИ-С-0475 производства ООО «НПП «Сфера» (г. Саратов), смонтированный на агрегате №6, ввели в эксплуатацию в июне. Результаты тестового запуска превысили ожидания цементников. По данным поставщика, в одном кубометре воздуха, который попадает из фильтра в атмосферу, должно содержаться не более 10 мг пыли, что соответствует технологическим показателям наилучших доступных технологий производства цемента. Однако проведённые в июне испытания показали рекордно низкое значение – 1 мг на нормальный кубометр.

После пуска оборудования на цементной мельнице №6 начался монтаж нового рукавного фильтра на агрегате №7 – он завершился 20 декабря 2019-го.

Совокупные затраты на реализацию данного инвестиционного проекта составили 41 млн рублей. Дополнительно предприятие приобрело модульную компрессорную станцию Atlas Copco (Бельгия) стоимостью 5,6 млн рублей для подачи в новые рукавные фильтры качественно осушенного и подготовленного воздуха. Оборудование установлено в октябре.

В 2020 году аналогичные рукавные фильтры планируется смонтировать на цементных мельницах № 1 и 2. Также в рамках реализации проекта модернизации системы замкнутого цикла помола на этих агрегатах установят сепаратор немецкого производителя Christian Pfeiffer. В настоящее время ведётся демонтаж оборудования, выработавшего ресурс. Ввод в эксплуатацию новой системы запланирован на май 2020-го. По расчётам специалистов, переход на выпуск сепарированного цемента поможет снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции комбината, в том числе – за счет обеспечения стабильности высоких качественных характеристик.

– Сегодня на заводе ведётся беспрецедентная по своим масштабам и значимости кампания, цель которой – техническое перевооружение цехов и установка обеспыливающего оборудования. Ангарскому цементно-горному комбинату уже удалось минимизировать воздействие на окружающую среду: выбросы веществ в атмосферу снижены в десятки раз. В 2020-м реализация инвестиционных проектов экологической направленности продолжится, – подчеркнул генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев.

По сообщению пресс-службы АО «Ангарскцемент»