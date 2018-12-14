В Балаганском районе предотвратили незаконную лесозаготовку под видом санитарных рубок

Балаганский район, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Балаганском районе под видом санитарных рубок собирались незаконно спилить лес.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проведены проверки исполнения лесного законодательства при назначении и проведении санитарно-оздоровительных мероприятий на территории Балаганского лесничества.

Прокуратура с привлечением специалистов-лесопатологов установила, что лесные насаждения необоснованно включены в государственное задание для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес министерства лесного комплекса Иркутской области внесено представление с требованиями снять с рубки необоснованно назначенные лесные насаждения. Представление рассмотрено, требования прокурора удовлетворены, лесные насаждения сняты с государственного задания.

Кроме того, прокуратурой района по четырем лесным участкам в министерство внесены протесты на акты лесопатологического обследования, которыми леса отводились в рубку. Протесты рассмотрены и удовлетворены.

В результате удалось снять необоснованно назначенные лесные насаждения с государственного задания, предотвратить вырубки лесов в объеме более 11,5 тысячи кубических метров.