В Баяндаевском районе лечебную грязь добывали без лицензии

Баяндаевский район, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Санаторий «Нагалык» в Баяндаевском районе добывал на озере Нуху-Нур лечебные грязи с нарушением лицензионных требований, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Проверкой установлено, что учреждение предоставляет санаторно-курортное лечение, в которое входит грязелечение. В рамках имеющейся лицензии на пользование недрами для лечебных мероприятий за период с 2016 по 2018 годы добыто свыше 13 тонн лечебной грязи.

– Однако организация добычи проводилась с нарушением законодательства о недропользовании. Так, запасы лечебной грязи по категориям не подсчитаны, государственная экспертиза и постановка на учет не проводились. Проект на разработку месторождения не разработан. В установленном порядке горноотводный акт, удостоверяющий уточнённые границы горного отвода, не оформлен. Территория вокруг озера находится в ненадлежащем состоянии, загрязнена отходами, – говорят в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Кроме того, как оказалось, у учреждения нет лицензии на водозаборную скважину.

В отношении руководителя санатория возбуждено два дела об административных правонарушениях. Прокуратурой внесено представление, которое находится на рассмотрении.