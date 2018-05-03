В бюджет Иркутской области поступило более 32 миллиардов рублей налогов

Иркутская область, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В январе-марте 2018 года в бюджет Иркутской области поступило более 32 млрд рублей налоговых платежей. Это на 2 млрд больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

При этом 60% прироста приходится на налог на доходы физических лиц. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 84%, региональные – около 10%, местные – 2% и специальные налоговые режимы – более 4%, отмечают в УФНС по Иркутской области.

Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области является налог на прибыль организаций – около 15 млрд рублей, им обеспечено 46% мобилизованных доходов, и налог на доходы физических лиц – около 12 млрд рублей (почти 36%). Кроме того, доля имущественных налогов составила 12% (около 4 млрд рублей).

Платежи налога на прибыль организаций выросли на 928 млн рублей или почти на 7%, налога на доходы физических лиц – на 13% (или более чем на 1 млрд рублей), что выше темпа роста фонда заработной платы в регионе. Поступления налога на добычу полезных ископаемых возросли на 167 млн рублей или почти в четыре раза, при этом в марте 2017 года одному из золотодобывающих предприятий – участнику регионального инвестиционного проекта произведен возврат переплаты по налогу в сумме 176 млн рублей.

Отмечается уменьшение поступлений по налогу на имущество организаций на 394 млн рублей или на 13% в связи с разными объемами переходящих на апрель платежей. Кроме того, снизились поступления по транспортному налогу с физических лиц – на 32 млн рублей (или на 17%), что связано с перечислением данной категорией плательщиков задолженности в меньшем объёме.

В бюджеты муниципальных образований в первом квартале 2018 года поступило платежей на 443 млн рублей больше, это на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц – на 394 млн рублей или на 12%, земельному налогу – на 37 млн рублей или 6 процентов. Вместе с тем, отмечено снижение поступлений по налогу на имущество физических лиц – на 5 млн рублей (более, чем на 5%), что также связано с сокращением объема уплаченной задолженности.