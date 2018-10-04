ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Экономика / Бизнес
05.10.2018

В бюджет Иркутской области в 2018 году от ЛПК поступило 4,6 миллиардов рублей

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Налоговая отдача от предприятий лесопромышленного комплекса Иркутской области в региональный бюджет по итогам 2018 года может увеличиться в три раза по сравнению с 2015 годом. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко на пресс-конференции в рамках фестиваля «Байкальская пресса-2018», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава Приангарья сообщил, что три года назад налоговые сборы от предприятий ЛПК составили чуть больше трех миллиардов рублей. В 2017 году сумма таких налогов составила уже 6,6 млрд, а за первое полугодие 2018 в областной бюджет поступило 4,6 млрд рублей. Положительная динамика также наблюдается по платежам за использование лесов. Если в 2015 году лесопользователи перечислили в региональную казну 229,3 млн рублей, то за шесть месяцев текущего года уже больше 800 млн рублей.

– Наведение порядка в лесной отрасли Иркутской области – одна из приоритетных задач, стоящая перед региональным правительством. Приведенные цифры подтверждают, что за три последних года в этой сфере нам удалось добиться хороших результатов, – отметил Сергей Левченко.

Губернатор напомнил, что область стала участником пилотного проекта по маркировке заготавливаемой древесины. Эта и другие меры в борьбе с «черными» лесорубами позволили не только остановить рост незаконных рубок, но и начать их снижение. Так, по сравнению с прошлым годом объем незаконной лесозаготовки сократился больше, чем наполовину – с 1052,7 тысяч куб. м. до 506,5 тысяч куб. м. за девять месяцев 2018 года.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске