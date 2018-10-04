В бюджет Иркутской области в 2018 году от ЛПК поступило 4,6 миллиардов рублей

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Налоговая отдача от предприятий лесопромышленного комплекса Иркутской области в региональный бюджет по итогам 2018 года может увеличиться в три раза по сравнению с 2015 годом. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко на пресс-конференции в рамках фестиваля «Байкальская пресса-2018», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава Приангарья сообщил, что три года назад налоговые сборы от предприятий ЛПК составили чуть больше трех миллиардов рублей. В 2017 году сумма таких налогов составила уже 6,6 млрд, а за первое полугодие 2018 в областной бюджет поступило 4,6 млрд рублей. Положительная динамика также наблюдается по платежам за использование лесов. Если в 2015 году лесопользователи перечислили в региональную казну 229,3 млн рублей, то за шесть месяцев текущего года уже больше 800 млн рублей.

– Наведение порядка в лесной отрасли Иркутской области – одна из приоритетных задач, стоящая перед региональным правительством. Приведенные цифры подтверждают, что за три последних года в этой сфере нам удалось добиться хороших результатов, – отметил Сергей Левченко.

Губернатор напомнил, что область стала участником пилотного проекта по маркировке заготавливаемой древесины. Эта и другие меры в борьбе с «черными» лесорубами позволили не только остановить рост незаконных рубок, но и начать их снижение. Так, по сравнению с прошлым годом объем незаконной лесозаготовки сократился больше, чем наполовину – с 1052,7 тысяч куб. м. до 506,5 тысяч куб. м. за девять месяцев 2018 года.