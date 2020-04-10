В бюджет ТФОМС Иркутской области впервые заложат средства на поощрения за выявление онкозаболеваний

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области впервые заложат средства на поощрения медработникам за выявление онкологических заболеваний.

Внесение изменений в бюджет ТФОМС обсуждалось 9 апреля на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания Иркутской области.

– Необходимость внесения изменений связана с необходимостью увеличения доходов и расходов, а также с установлением финансирования дефицита бюджета фонда, – пояснила исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения региона Светлана Плюта.

В частности, предлагается увеличить прогнозируемый доход бюджета фонда на 244,2 млн рублей и утвердить доходы в сумме 105,7 млрд рублей. Это связано, в том числе, с предоставлением междбюджетных трансфертов из федерального ФОМСа на софинансирование зарплаты медработников. Кроме того, трансферты поступят на стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкозаболеваний. Также увеличиваются неналоговые доходы ТФОМСа и по ряду других направлений.

Дефицит бюджета фонда предложено утвердить в объеме 1,23 млрд рублей.

– Впервые в бюджет ТФОМС закладываются средства на выявление заболеваний онкологического характера, – отметила председатель Контрольно-счетной палаты региона Ирина Морохоева. – В связи с ограничениями медпомощи они могут быть не израсходованы.

Было также отмечено, что есть некоторые замечания и предложения к проекту документа, но их можно учесть в виде поправок при рассмотрении документа во втором чтении. Принять законопроект во всех чтениях планируется на сессии областного парламента 10 апреля.