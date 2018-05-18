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Экономика / Бизнес
19.05.2018

В бюджеты всех уровней в Иркутской области доначислили более 2 миллиардов рублей

Иркутская область, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По результатам контрольных мероприятий УФНС по Иркутской области в первом квартале 2018 года в бюджеты всех уровней дополнительно начислено 2,3 млрд рублей, в том числе по результатам выездных проверок – 800 млн рублей. Уже поступило в казну 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, налоговые органы региона, проводя аналитическую работу, побуждают налогоплательщиков оценивать риски финансово-хозяйственной деятельности и самостоятельно корректировать свои налоговые обязательства. В результате по уточненным декларациям в бюджет поступило более 138 млн рублей.

В первом квартале налоговые органы региона провели 52 выездные проверки. Средняя сумма доначислений на одну результативную проверку составила около 15 млн рублей. В том числе, одна выездная проверка осуществлена в рамках контроля за полнотой декларирования полученных доходов физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма доначислений по ней составила 2,7 млн рублей. Эффективность камерального контроля составила более 63 тысяч рублей на одну результативную проверку.

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