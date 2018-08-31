В Боханском и Усольском районах сняли режим ЧС

Усольский район, Боханский район, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Режим чрезвычайной ситуации отменен в Боханском и Усольском районах в связи с проведением необходимых мероприятий, связанных со стабилизацией обстановки по засухе.

Как сообщает пресс-служба регправительства, соответствующий указ 31 августа подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Напомним, режим ЧС был введен 27 августа этого года в двух районах в связи гибелью и повреждением посевов в результате почвенной засухи. По данным областного министерства сельского хозяйства пострадали по три сельхозтоваропроизводителя в каждом из районов.