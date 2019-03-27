В Боханском районе пашня заросла пятиметровыми соснами

Боханский район, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе госинспектор управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии обследовал три земельных участка сельхозназначения общей площадью 23 га. Как выяснилось, все они полностью заросли соснами высотой до пяти метров.

– Постановлением правительства РФ от 23 апреля 2012 года №369 определен «Перечень признаков неиспользования земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности». Неиспользование земельного участка определяется на основании одного из следующих признаков: залесенность или закустаренность составляет свыше 15% площади пашни, – пояснили в пресс-службе регуправления Россельхознадзора.

Собственнику участков выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.