В Боханском районе по суду оборудовали санитарно-защитную зону на пилораме

Боханский район, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Боханский районный суд заставил местный пункт приема и отгрузки древесины оборудовать санитарно-защитную зону на территории пилорамы согласно СанПиН.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, ряд нарушений, препятствующих дальнейшей эксплуатации лесопилки, был выявлен в рамках прокурорской проверки. Суд обязал общество с ограниченной ответственностью устранить нарушения законодательства.

Приставы установили местонахождение должника – директор пилорамы проживал в Иркутске. После этого ему вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, предупреждения об уголовной ответственности, а затем, в связи с неисполнением судебного решения в установленный срок, поручение о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

– Только под контролем должностных лиц регионального УФССП решение суда было исполнено в полном объеме – санитарно-защитная зона на территории пилорамы оборудована согласно СанПиН. Исполнительский сбор взыскан, – поясняют в службе судебных приставов.