В Боханском районе появилась еще одна семейная животноводческая ферма

Боханский район, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Хохорск Боханского района открылась семейная животноводческая ферма. Выйти на проектную мощность здесь планируют в 2020 году, маточное поголовье составит 300 коров, производство мяса в живом весе - 63,1 тонны в год.

Как сообщает пресс-служба регправительства, ферма открыта в рамках проекта «Разведение крупного рогатого скота калмыкской породы для производства говядины». Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Иван Имихеев в 2016 году получил грант в форме субсидии – около 8 млн рублей из федерального бюджета 7,9 млн рублей и более 2 млн из областного. Сметная стоимость строительства составила более 8 млн рублей, собственных средств затрачено около 3,3 млн рублей. На деньги гранта был построен коровник-родильня, кормохранилище, приобретены племенные животные (пять быков-производителей калмыкской породы), 12 единиц сельскохозяйственной техники для заготовки сена, сенажа.

– За два года, пока работали над открытием фермы, мы дополнительно трудоустроили четырех человек. Теперь у нас 10 работников. В рамках нынешнего проекта приобретены трактор, сеялки пневматические, плуги, бороны. К 2020 году планируем создать дополнительно 10 рабочих мест, увеличить производство мяса, – рассказал Иван Имихеев.

Семейная животноводческая ферма в Хохорске стала третьим хозяйством этого направления, открывшимся в Боханском районе. Напомним, с 2012 года в Иркутской области действует целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств». За 2012-2017 годы на развитие семейных животноводческих ферм поддержку получило 48 хозяйств на сумму 454,3 млн рублей, в том числе 70 млн рублей в 2017 году.