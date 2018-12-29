В Бодайбинском районе 36 контрактов на строительство ФАПа заключили без конкурса

Бодайбинский район, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг выявили в Бодайбинском районе – 36 госконтрактов на строительство ФАПа в поселке Артемовский были заключены с единственным поставщиком без конкурса.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, общая сумма контрактов, заключенных казенным учреждением, составила более 3 млн рублей.

– В этом случае требовалось провести электронный аукцион, – пояснили в ведомстве.

Арбитражный суд Иркутской области признал обоснованными требования прокуратуры об устранении нарушения законодательства.