В Братске победители грантового конкурса «Зелёная волна» высадили молодые деревья

Братск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - «Зеленая волна» РУСАЛа снова в Братске. Экологическая эстафета стартовала по традиции с уборки мусора в прибрежных зонах Братского водохранилища. Победители грантового конкурса «Зеленая волна» начали высаживать деревья.

«Зеленая волна» это экологическая акция РУСАЛа и одноименный грантовый конкурс Центра социальных программ. Благодаря им, активные братчане смогли реализовать идеи по благоустройству и озеленению городской территорий, пишет БСТ .

Александр Гавриленко, директор по экологии БрАЗа ОК РУСАЛ: «Более пяти лет по инициативе Братского алюминиевого завода проводилась акция "Зеленая неделя". Мы убирали Братское водохранилище, озеленяли город. Уже второй год стартует акция «Зелёная волна» РУСАЛа Озеленение города – это продолжение экологической программы компании РУСАЛ».

В этом году в грантовом конкурсе победило несколько проектов. Один из них - «Привет, сосед». Его реализуют по адресу Гагарина,3. К созданию ландшафтной композиции из лоха серебристого, рябинника, свидины, пузыреплодника и яблонь присоединились воспитанники 110-го детского сада и эколого-биологического центра.

Анастасия Булаева, автор проекта по благоустройству «Привет, сосед!»: «Когда мы узнали, что РУСАЛ проводит конкурс «Зеленая волна», мы создали инициативную группу, разработали проект, подали заявку и наш проект победил Благодаря компании «РУСАЛ» мы смогли осуществить наш проект Не сидите дома сложа руки, берите инициативу на себя и ваш двор станет таким же уютным».

Алла Мусинцева, воспитатель младшей группы детского сада №110: «Наша группа «Почемучки» приняла активное участие в посадке деревьев в «Зеленой волне» Утром рано мы с детками вышли, посмотрели, как подготовили землю для посадки деревьев, как копали ямки и лунки. И были готовы помочь взрослым посадить деревья».

«Зелёную» инициативу в свои руки взяла еще одна команда. На Малышева, 16 реализуют проект «Цветущий палисадник». В посадке деревьев приняли инициативные жители и учащиеся 40-ой школы.

Татьяна Ильмурзина, автор проекта по благоустройству «Цветущий палисадник»: «Идея родилась спонтанно. У нас вокруг деревьев очень мало и хотелось побольше цветущих деревьев вокруг, побольше красок и мы решили написать такой проект с дочерью Мы отправили его и, через какое-то время, пришел ответ, что мы выиграли в этом конкурсе».

Вооружившись необходимым инвентарем, дружины активистов украсили дворы почти сотней молодых деревьев. В грантовом конкурсе РУСАЛа «Зеленая волна» победил еще один проект озеленения, который будет реализован на территории Братского политехнического колледжа.