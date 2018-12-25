В Братске подписали программу обеспечения экологической безопасности города на 2019-2021 годы

Братск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске подписана программа обеспечения экологической безопасности города на 2019-2021 годы. Общий объем ее финансирования превышает 15 млрд рублей. Основная цель мероприятий, как заявляют в мэрии, – снизить выбросы промышленных производств на 21% от тех показателей, которые существуют сегодня.

Как отметил мэр Братска Сергей Серебренников, за всю историю города эта экологическая программа – самая масштабная. Кстати, впервые комплексный подход к решению экологических проблем северной столицы Иркутской области был применен в 2015 году, когда администрацией города совместно со специалистами промышленных предприятий, науки, представителями государственных надзорных органов, общественности и депутатами думы Братска была разработана комплексная программа охраны окружающей среды на 2016-2018 годы.

Нынешняя включает четыре раздела: «Снижение уровня загрязнения городской среды», «Озеленение и восстановление природных ресурсов», «Экологическое образование населения» и «Комплекс социально-направленных мероприятий». В них, по словам мэра, учтены все составляющие, которые влияют на экологию Братска или способствуют улучшению состояния. Например, 26 млн рублей собираются направить на реконструкцию самотечного коллектора очистных сооружений Падунского района. В рамках раздела «Озеленение и восстановление природных ресурсов» планируется проводить озеленение парковых зон и мест общего пользования.

как сообщает пресс-служба администрации Братска, экологической программой предусмотрены и мероприятия по оздоровлению населения. Они включают в себя диагностику, лечение в медучреждениях и санаториях. В том числе, планируется провести дополнительные исследования на предмет воздействия выбросов на здоровье братчан. Для этого в Братск будет приглашены специалисты Пермского профильного научно-исследовательского института Роспотребнадзора.

Напомним, решением президента РФ Владимира Путина Братск вошел в число 12 городов России, где со следующего года начнется реализация новой госпрограммы по внедрению наилучших доступных технологий, которая имеет экологическую направленность. В рамках реализации указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» администрацией города был разработан проект комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Братска, который должен войти в приоритетный национальный проект в сфере экологии. После утверждения эти материалы разместят на официальном сайте в свободном доступе.

Кстати, по приглашению Сергея Серебренникова в феврале 2019 года Братск планирует посетить министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин.