ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
18.08.2018

В Братске с начала 2018 года изъяли больше 23 тысяч литров алкоголя

Братск, 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске с начала 2018 года передали на хранение, а также на переработку и утилизацию 23 тысяч 317 литров незаконной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На недобросовестных предпринимателей наложено 169 штрафов на общую сумму 3,2 млн рублей. При этом в МВД отмечают, что удалось снизить количество фактов потребления алкогольной продукции на улицах и в общественных местах на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, стало меньше отравлений, а каждый третий предприниматель, который раньше занимался незаконным оборотом алкогольной продукции, легализовал свою деятельность.

Администрация Братска с начала 2018 года провели 12 рейдов, проверив 200 торговых точек. При выявлении нарушений сотрудники мэрии направляют информацию в МВД. Если нарушения выявлены в нестационарных торговых объектах, то согласно условиям договора, администрация расторгает такой договор в одностороннем порядке. В этом году было расторгнуто семь договоров и выдано семь уведомлений о демонтаже нестационарных торговых объектов.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске