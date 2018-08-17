В Братске с начала 2018 года изъяли больше 23 тысяч литров алкоголя

Братск, 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске с начала 2018 года передали на хранение, а также на переработку и утилизацию 23 тысяч 317 литров незаконной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На недобросовестных предпринимателей наложено 169 штрафов на общую сумму 3,2 млн рублей. При этом в МВД отмечают, что удалось снизить количество фактов потребления алкогольной продукции на улицах и в общественных местах на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, стало меньше отравлений, а каждый третий предприниматель, который раньше занимался незаконным оборотом алкогольной продукции, легализовал свою деятельность.

Администрация Братска с начала 2018 года провели 12 рейдов, проверив 200 торговых точек. При выявлении нарушений сотрудники мэрии направляют информацию в МВД. Если нарушения выявлены в нестационарных торговых объектах, то согласно условиям договора, администрация расторгает такой договор в одностороннем порядке. В этом году было расторгнуто семь договоров и выдано семь уведомлений о демонтаже нестационарных торговых объектов.

Напомним, Телеинформ ранее писал, что в начале года братчане были обеспокоены разгулом в городе нелегального алкобизнеса . По сообщениям местных жителей, водку в небольших магазинчиках продавали без лицензии, круглосуточно и на розлив. В подтверждение этих слов инициативная группа братчан сняла мини-фильм «Палёнка».