ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Экономика / Бизнес
02.10.2018

В Братске внесены изменения в городской бюджет

Братск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 46 миллионов 346 тысяч рублей из собственных доходов городского бюджета направят на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Такое решение на заседании думы приняли депутаты при внесении изменений в бюджет города, сообщает пресс-служба администрации Братска.

Всего доходная часть городской казны выросла на 70 миллионов 592 тысячи рублей. В том числе 22 миллиона 522 тысячи рублей – это субсидии из областного бюджета. Они выделены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для учреждений физической культуры и спорта, реализацию программ по работе с детьми и молодежью, а также на выполнение программы газификации Братска. Более 48 миллионов рублей прибавилось в городской казне благодаря собственным доходам: налоговым отчислениям, арендной плате, госпошлинам, штрафам и санкциям и т. д.

Одобрили депутаты думы Братска и внесение изменений в расходную часть бюджета.

– Планируется снизить размер муниципального дорожного фонда в объеме 2 миллионов 800 тысяч рублей в связи с тем, что эти средства были предусмотрены в бюджете Братска на софинансирование строительства дороги по улице Возрождения и реконструкцию автомобильной дороги по улице Рябикова. В региональном бюджете финансирование на проведение строительства и реконструкцию этих дорог не предусмотрено, поэтому средства до конца года не будут освоены, и есть смысл их направить на другие нужды, – рассказала заместитель председателя комитета финансов администрации Братска Ольга Чеснокова.

Эти средства и восемь миллионов рублей из резервного фонда предложено направить на ввод в эксплуатацию детского сада в Порожском. На увеличение стоимости проекта повлияли два фактора: удорожание строительных материалов (проектно-сметная документация составлялась в 2014 году) и необходимость устранения замечаний надзорных органов.

После обсуждения депутаты приняли решение о необходимости выделения дополнительного финансирования на ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске