В Братске внесены изменения в городской бюджет

Братск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 46 миллионов 346 тысяч рублей из собственных доходов городского бюджета направят на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Такое решение на заседании думы приняли депутаты при внесении изменений в бюджет города, сообщает пресс-служба администрации Братска.

Всего доходная часть городской казны выросла на 70 миллионов 592 тысячи рублей. В том числе 22 миллиона 522 тысячи рублей – это субсидии из областного бюджета. Они выделены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для учреждений физической культуры и спорта, реализацию программ по работе с детьми и молодежью, а также на выполнение программы газификации Братска. Более 48 миллионов рублей прибавилось в городской казне благодаря собственным доходам: налоговым отчислениям, арендной плате, госпошлинам, штрафам и санкциям и т. д.

Одобрили депутаты думы Братска и внесение изменений в расходную часть бюджета.

– Планируется снизить размер муниципального дорожного фонда в объеме 2 миллионов 800 тысяч рублей в связи с тем, что эти средства были предусмотрены в бюджете Братска на софинансирование строительства дороги по улице Возрождения и реконструкцию автомобильной дороги по улице Рябикова. В региональном бюджете финансирование на проведение строительства и реконструкцию этих дорог не предусмотрено, поэтому средства до конца года не будут освоены, и есть смысл их направить на другие нужды, – рассказала заместитель председателя комитета финансов администрации Братска Ольга Чеснокова.

Эти средства и восемь миллионов рублей из резервного фонда предложено направить на ввод в эксплуатацию детского сада в Порожском. На увеличение стоимости проекта повлияли два фактора: удорожание строительных материалов (проектно-сметная документация составлялась в 2014 году) и необходимость устранения замечаний надзорных органов.

После обсуждения депутаты приняли решение о необходимости выделения дополнительного финансирования на ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения.