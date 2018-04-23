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Экономика / Бизнес
23.04.2018

В Братском районе черные лесорубы нанесли ущерб в 2,5 миллиона рублей

Братский район, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе под суд отправится бригада черных лесорубов, нанесших ущерб лесному фонду в 2,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в начале августа прошлого года в окрестностях Вихоревки полицейские обнаружили нелегальную заготовку древесины. Группа правонарушителей была задержана на месте рубки с поличным. В дальнейшем на территории Вихоревского участкового лесничества обнаружено ещё четыре рубки этих же заготовителей.

Одновременно установлены личности организаторов – двух жителей Вихоревки, а также других участников незаконной деятельности. Все они имели опыт работы в этой области, располагали техникой и связями, которые способствовали профессиональной лесозаготовке и дальнейшей продаже деловой древесины.

В ходе обысков и осмотров мест незаконных рубок были изъяты автомобили, пилы, древесина, телефоны и сим-карты, а также различная документация, в том числе, товарно-транспортные накладные.

Следствием установлено, что лес вывозился с деляны исключительно в ночное время, машину сопровождал один из участников группы, оповещавший о возможных постах полиции. Общий материальный ущерб от их противоправной деятельности исчисляется суммой порядка 2,5 миллиона рублей. Уничтожены лесные ресурсы на площади более 600 гектаров.

Восьми фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ – незаконная  рубка  лесных насаждений. Сейчас материалы уголовного дела направлены в Братский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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