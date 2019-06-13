В Бурятии компания незаконно сбрасывала сточные воды в приток Байкала

Бурятия, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии компания «Регистр. Кичера» сбрасывала сточные воды после очистки в озеро Сикили, которое имеет гидрологическую связь с рекой Кичера (притоком озера Байкал). Как выяснилось, разрешения на эту деятельность у организации не было.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, проверкой установлено, что компания «Регистр. Кичера» использовала очистные сооружения в поселке Кичера Северо-Байкальского района РБ. Этот комплекс обслуживает местные объекты железной дороги, здравоохранения, образования, а также население поселка.

Надзорный орган после проверки обратился в суд. Иск был удовлетворен – компанию обяжут получить разрешение о предоставлении водоема в пользование для сброса сточных вод. Также будут приняты меры по утверждению проекта нормативов допустимых сбросов вредных веществ и микроорганизмов в озеро.