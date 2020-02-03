В Бурятии намерены создать природно-оздоровительный парк

Бурятия, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Рядом с селом Калёнова в Иволгинском районе Бурятии по программе «Дальневосточный гектар» планируют создать природно-оздоровительный парк. Об этом сообщает пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Участок под эти цели вместе со своими друзьями взяла местная жительница Ольга Поломошнова. Они оформили девять гектаров по коллективной заявке. – Зима в Бурятии морозная, снежная и до старта работ непосредственно на земле нужно немного подождать, но мы стараемся использовать зимние месяцы по максимуму, – рассказывает женщина. – Рядом с нашими землями проходят линии электропередач, поэтому прямо сейчас я решаю вопросы подключения. Электричество, свет и тепло для нашего проекта необходимы. Село Калёново расположено в местности, где протекают три реки – Халюта, Зубаевка и Иволгинка. В этом треугольнике получатели земли уже в следующем году построят зону барбекю, оборудованную всем необходимым для комфортного и безопасного семейного отдыха. Неподалёку от площадки для пикников будут расположены «Парк новобрачных», «Аллея любви» и «Аллея детского творчества», баня, медпункт, кафе-столовая, пункты проката спортивного инвентаря, видовые площадки, проложены экологические тропы. По словам Ольги Поломошновой, зима – удобное время для проведения организационных собраний, в ходе которых получатели земли уточняют проект будущего парка, корректируют бизнес-план, делятся новостями о продвижении работ в своих зонах ответственности. – Мы надеемся, что уже зимой 2021 года наш парк предложит жителям села площадки для зимних видов спорта и лыжные маршруты. Сейчас мы решаем проект таким образом, чтобы летний семейный природно-оздоровительный парк в холодное время года превращался в интересный зимний аттракцион для детей и взрослых, – рассказывает она. Напомним, также в Бурятии на землях «дальневосточного гектара» планируют обустроить придорожный сервис. Он появится на участке федеральной трассы «Байкал» около села Тресково Кабанского района Бурятии. Здесь обустроят мини-отель, кафе, баню и автомобильный технический центр. В целом за первые полгода участия Бурятии в программе землю на территории республики взяли уже более 1,2 тысяч человек. В среднем землю получали около 280 человек в месяц. Земли по программе «Дальневосточный гектар» преимущественно берут для занятия сельским хозяйством – 46%, строительства жилья – 43%, реализации предпринимательских – 8% и туристических проектов – 3%. До 1 февраля 2020 года возможность взять «гектар» в Бурятии, а также в Забайкалье, имели лишь местные жители. С 1 февраля «дальневосточный гектар» могут получить здесь жители всех 11 регионов Дальневосточного федерального округа. C 1 августа 2020 года «гектары» в Забайкалье и Бурятии смогут получать уже жители всех регионов России, а также участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Для освоения земельных участков можно воспользоваться мерами поддержки, среди которых сельскохозяйственные гранты, выплата субсидий, льготное кредитование, субсидии и гранты на поддержку малого и среднего предпринимательства и многое другое. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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