В Бурятии только за март-апрель турпоток упал на 70%

Бурятия, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Уже в марте-апреле этого года заполняемость туробъектов в Бурятии снизилась на 70%.

Об этом на пресс-конференции журналистам сообщила министр туризма республики Мария Бадмацыренова. Он отметила, что в мае у некоторых мест размещения этот показатель достиг 100%. В чуть лучшем положении оказались те, кого привлекли для работы в качестве обсерваторов.

Также в республике ожидается снижение объема платных услуг в сфере туризма примерно на 80% или 2,6 млрд рублей.

– Мы в 2019 году вышли на очень хороший показатель – почти 3 млрд рублей, – отметила министр.

Она также сообщила, что республиканское правительство разработало перечень дополнительных мер поддержки турбизнеса. В частности, речь идет о представлении субсидий на компенсацию 80% арендной платы на три месяца – с апреля по июнь, но не более 400 рублей на квадратный метр. Также будут в течение трех месяцев – с марта по май – компенсироваться 80% стоимости коммунальных услуг. Кроме того, заложены средства на субсидии туроператорам для оформления договоров страхования гражданской ответственности, заключение которых обязательно для включения в федеральный реестр туроператоров.

Глава ведомства также рассказала, что сейчас завершился прием заявок на грантовый конкурс на развитие различных видов туризма. Общая сумма доступных грантов составит 5 млн рублей.